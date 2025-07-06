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Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа о поединке UFC в Белом доме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предложение президент США Дональда Трампа о проведении поединка UFC в Белом доме.

«Это будет эпично», — написал Уайт в соцсетях.

Трамп объявил о возможном проведения боя 4 июля. Мероприятие будет приурочено к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание принять участие в поединке в Белом доме, а еще один экс-чемпион Джон Джонс вернулся в пул тестирования на допинг, несмотря на недавнее объявление о завершении карьеры.

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Дана Уайт
Дональд Трамп
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