Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа о поединке UFC в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предложение президент США Дональда Трампа о проведении поединка UFC в Белом доме.

«Это будет эпично», — написал Уайт в соцсетях.

Трамп объявил о возможном проведения боя 4 июля. Мероприятие будет приурочено к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание принять участие в поединке в Белом доме, а еще один экс-чемпион Джон Джонс вернулся в пул тестирования на допинг, несмотря на недавнее объявление о завершении карьеры.