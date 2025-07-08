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Царукян присоединился к тренировочному лагерю Чимаева перед UFC 319

Камила Абдурахманова
корреспондент

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян начал совместные тренировки с Хамзатом Чимаевым в преддверии титульного поединка последнего против Дрикуса дю Плесси на UFC 319 в Чикаго (США).

Царукян опубликовал в соцсетях фото с Чимаевым и подписью: «Путешествие к титулу», подтвердив совместную подготовку.

30-летний Чимаев готовится к бою за чемпионский пояс в среднем весе. В последнем поединке (UFC 308, октябрь 2023) он победил экс-чемпиона Роберта Уиттакера болевым в первом раунде.

Его соперник 31-летний дю Плесси в феврале 2024 года взял верх над Шоном Стриклендом единогласным решением судей (UFC 312).

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Арман Царукян
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
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