Новый тренер «Вашингтона» с головой быка. Зачем он это сделал?
15 сентября 2020, 19:12
«Вашингтон» объявил, что подписал контракт с Питером Лавиолеттом, который стал новым главным тренером команды.
На разных этапах своей карьеры специалист работал с «Айлендерс», «Каролиной» (с которой выиграл Кубок Стэнли-2006), «Филадельфией» и «Нэшвиллом», откуда был уволен в январе 2020 года.
Лавиолетт пользуется большим уважением в хоккейном мире, что позволяет ему иногда делать эксцентричные вещи.
Как-то он вышел к журналистам в маске быка. Специалист обещал устроить такой перформанс в случае, если «Нэшвилл» выиграет два матча в Канаде за два дня. Игроки с миссией справились, Лавиолетт слово сдержал.
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