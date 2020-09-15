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Новый тренер «Вашингтона» с головой быка. Зачем он это сделал?

15 сентября 2020, 19:12
Питер Лавиолетт в маске. Фото Twitter.
Питер Лавиолетт в маске. Фото Twitter.
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«Вашингтон» объявил, что подписал контракт с Питером Лавиолеттом, который стал новым главным тренером команды.

На разных этапах своей карьеры специалист работал с «Айлендерс», «Каролиной» (с которой выиграл Кубок Стэнли-2006), «Филадельфией» и «Нэшвиллом», откуда был уволен в январе 2020 года.

Лавиолетт пользуется большим уважением в хоккейном мире, что позволяет ему иногда делать эксцентричные вещи.

Как-то он вышел к журналистам в маске быка. Специалист обещал устроить такой перформанс в случае, если «Нэшвилл» выиграет два матча в Канаде за два дня. Игроки с миссией справились, Лавиолетт слово сдержал.

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