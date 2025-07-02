Марнер — о переходе в «Вегас»: «Это то место, где я хотел быть»

Форвард «Вегаса» Митч Марнер прокомментировал переход в «Голден Найтс».

«Все в Лас-Вегасе хорошо подходит для моей жены, меня и нашего новорожденного сына. Победный аспект этой команды действительно помогает всему. Здесь отличные игроки. К счастью, все получилось, потому что это то место, где мы хотели быть», — приводит слова Марнера пресс-служба клуба.

28-летний канадец заключил соглашение на 8 лет со среднегодовой зарплатой 12 миллионов долларов.

Марнер играл в НХЛ только за «Торонто», выступая за «Мэйпл Ливз» с 2015 года. В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 102 (27+75) очка. Также на его счету 13 (2+11) очков в 13 играх плей-офф.