1 июля, 23:03

«Лос-Анджелес» подписал вратаря Форсберга, защитников Сиси и Дюмулина

Ана Горшкова
Корреспондент

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами.

Клуб заключил соглашения с защитниками Коди Сиси на 4 года со средней годовой зарплатой 4,5 миллиона долларов и с Брайаном Дюмулином на 3 года с зарплатой 4 миллиона. Также «Кингз» подписали двухлетний контракт с голкипером Антоном Форсбергом, кэпхит — 2,25 миллиона долларов.

31-летний Сиси ранее играл за «Сан-Хосе» и «Даллас». В сезоне-2024/25 в 85 матчах в регулярном чемпионате НХЛ канадец набрал 24 (4+20) очка, в плей-офф — 18 игр и 3 (0+3) очка.

33-летний Дюмулин в минувшем сезоне играл за «Нью-Джерси» и «Анахайм». За эти команды он провел 85 матчей и набрал 22 (3+19) очка.

На счету 32-летнего Форсберга в сезоне-2024/25 30 игр за «Оттаву», процент отраженных бросков 90,1, коэффициент надежности 2,72.

Брок Босер, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков.Гавриков — в «Рейнджерс». Что ждет Орлова и Самсонова? Live открытия рынка свободных агентов НХЛ

