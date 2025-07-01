«Лос-Анджелес» подписал вратаря Форсберга, защитников Сиси и Дюмулина
«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами.
Клуб заключил соглашения с защитниками Коди Сиси на 4 года со средней годовой зарплатой 4,5 миллиона долларов и с Брайаном Дюмулином на 3 года с зарплатой 4 миллиона. Также «Кингз» подписали двухлетний контракт с голкипером Антоном Форсбергом, кэпхит — 2,25 миллиона долларов.
31-летний Сиси ранее играл за «Сан-Хосе» и «Даллас». В сезоне-2024/25 в 85 матчах в регулярном чемпионате НХЛ канадец набрал 24 (4+20) очка, в плей-офф — 18 игр и 3 (0+3) очка.
33-летний Дюмулин в минувшем сезоне играл за «Нью-Джерси» и «Анахайм». За эти команды он провел 85 матчей и набрал 22 (3+19) очка.
На счету 32-летнего Форсберга в сезоне-2024/25 30 игр за «Оттаву», процент отраженных бросков 90,1, коэффициент надежности 2,72.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -