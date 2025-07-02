«Флорида» подписала контракт с 37-летним Питри

Защитник Джефф Питри подписал контракт с «Флоридой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним американцем рассчитано на один год.

Последние два года Питри выступал за «Детройт». В минувшем сезоне защитник провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков.