Овечкин рассказал, что 8 раз обыграл связующего «Локомотива» Кобзаря в волейболе

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в волейбол со связующим «Локомотива» Игорем Кобзарем.

— Всем привет! Нахожусь с великолепным волейболистом Игорем Кобзарем. Скажи, пожалуйста, сколько раз ты проиграл мне за 12 дней?

— Восемь раз проиграл, — ответил Кобзарь.

— Вот и все. Вот и думайте, кто из нас лучший волейболист? — сказал Овечкин.

В сезоне НХЛ-2024/25 на счету Овечкина 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в 10 играх плей-офф. «Вашингтон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1-4 в серии).