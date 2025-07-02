«Монреаль» обменял Примо в «Каролину»

Вратарь «Монреаля» Кайден Примо подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 25-летнего американца «Канадиенс» получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2026 года. Соглашение с вратарем рассчитано на один сезон с зарплатой в 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Примо провел 11 матчей, в которых отразил 83,6 процента бросков при коэффициенте надежности 4.70.