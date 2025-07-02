Хоккей
2 июля, 01:48

Ванечек перешел в «Юту»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь Витек Ванечек подписал контракт с «Ютой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним чехом рассчитано на один год с зарплатой в 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Ванечек провел за 25 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ, один раз сыграв на ноль при 88,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.62.

