«Бостон» подписал контракт с Жанно

Форвард Таннер Жанно подписал контракт с «Бостоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на пять лет с кэпхитом 3,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Жанно провел за «Лос-Анджелес» 67 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.