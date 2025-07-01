Теннис
1 июля, 23:10

Гауфф проиграла украинке Ястремской в первом круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился в двух сетах — 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.

2-я ракетка мира Гауфф 2 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету 42-й ракетки мира Ястремской 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Гауфф в этом году выиграла «Ролан Гаррос». В 2024-м она дошла до четвертого круга Уимблдона.

Во втором круге турнира Ястремская сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1

  • FANAT15

    Проклятие выигрышей перед большими турнирами продолжается!!

    02.07.2025

  • Из Алматы

    Может, не надо подобного?.. А то "сглазы" от местных журналистов стали просто регулярными.

    02.07.2025

  • Из Алматы

    Уровень игроков подравнивается постепенно. Плюс плохие внешние условия (дождь, жара, ветер) сильнее негативно влияют на более топовых игроков, которые имеют преимущество над остальными за счёт нюансов, могущих быть реализованными достаточно стабильно только при нормальных внешних условиях. Если коротко; при плохих условиях "просадка" уровня игры у лучших больше, чем у худших.

    02.07.2025

  • Marty Friedman

    огого, минисерена на выход...впрочем, Уимблдон, трава, вчера был международный день реггей...

    02.07.2025

  • _Mike N_

    как говорится - Украина не Алина ! :laughing:

    02.07.2025

  • Иван Л.

    В дырочку! Почти один в один так же думалось, разве что про китайку я вообще забыл)

    02.07.2025

  • Иван Л.

    и я так думаю, но мало ли....

    02.07.2025

  • Forz

    Ну Гофф никогда не рассматривалась в качестве претендента на победу здесь, плюс ей попалась Ястремская, которая на траве умеет играть. Пегула в силу двух титулов на пятихатках и то должна была выше котироваться. Чжен 2 раза подряд вылетала в первом круге, так что тоже ни разу не котировалась, ну и ей тоже попалась оппонентка, которая с травой хорошо знакома, плюс в прошлом году её на траве уже побеждала. Поэтому их вылет уж совсем не был неожиданным

    02.07.2025

  • Forz

    Очень бы хотелось, но боюсь не хватит Рахимовой на такой подвиг

    02.07.2025

  • miker65

    Ну Фернандель, пожалуй, 1 большой трофей заслужил.

    02.07.2025

  • Dexterous

    Мы с вами все что то не понимаем в теннисе. Спасибо всем топам которые просто необъяснимо вылетели. Гауфф как по мне - самый неожиданный вылет

    02.07.2025

  • belaruss

    ах да, уточню,не из змагаров:grinning:

    01.07.2025

  • belaruss

    из Беларуси, если не хочешь не верь,мне как то глубоко, мягко говоря, фиолетово

    01.07.2025

  • Gumbert Gumbert

    только не говори, что ты из Беларуси

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, и вам не хворать. Про "поливать грязью" у нас с вами бесспорные разногласия, однако, теннис нас примиряет, если красные линии не переступать и обсуждать игру, а не около нее.

    01.07.2025

  • belaruss

    ладно, останемся каждый при своем,мне никогда не будет приятен то. кто поливает грязью близкую мне страну и народ, и мало того ещё при этом жрёт допинг, хорошего вечера

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Опять приходится спрашивать, как Карпин: ну,и? Вроде чемодан какой-то носят за Володей.

    01.07.2025

  • belaruss

    вроде ее отец тогда договорился с ее бывшим е...,чтобы он всю вину азял на себя,а даяночка как бы ни при чем

    01.07.2025

  • belaruss

    не так давно она играла с Катей в финале по моему австрийского турнира,как же она после почти выигранного матча завывала а патриотическом экстазе и любви к своей украине, а вы говорите что без политики

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я не знаю. Почему она, как Швентек и Синнер еще играет? Только не надо - про двойные стандарты.

    01.07.2025

  • belaruss

    не еврей ,но вопросом на вопрос,анаболик местеролон это манная каша?

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    То так) Травяной - нафиг. Готовимся к харду.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Я бы сказал в сезон) Ну весь травяной. РГ хватило. На фиг надо унижаться, решила Коко))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не вошла в турнир. Обычно бодается до последнего патрона.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Вот завтра ещё Камилла колобка укатает, вот тогда всё и начнётся))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, мог бы с Гаске в паре выступать.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ястремская - допингистка?! Это - первый вопрос. А второй - не видел теннисистов(ок), посвящающих победу своей стране.

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    "Прекрасное" завершение первого круга. Звездопад из 4-ех теннисисток ТОП-10, включая 2 и 3 ракетку мира, авторитета женскому туру не добавляют, хотя интригу затягивают невероятно.

    01.07.2025

  • rusfеd 2.0

    Южный рано карьеру закончил

    01.07.2025

  • belaruss

    а допинг, извините,жрать многонационально?

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, там вечер перестал быть для Джока томным.

    01.07.2025

  • fonkom

    Ух ты! А я перестал следить за матчем Новака в середине второго сета)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Спортивная победа не национальна.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно Остров шаманит...

    01.07.2025

  • fonkom

    Показал, кто во Франции хозяин)

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Не иначе, как Лев Кассиль зачищает сетку для Мирры Андреевой. Ну и заодно и для Захаровой...

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Свитолин - красавелло)))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А если еще и Джок сыграет с садовником Мюллером пять сетов, как Алькарас, я скажу - интересный и непредсказуемый ТБШ.

    01.07.2025

  • fonkom

    Ух, какой смелый прогноз) даже для тебя))

    01.07.2025

  • rusfеd 2.0

    титулы - у Монфиса и Андреевой

    01.07.2025

  • belaruss

    Двоякое чувство вызвал итог матча,с одной стороны уже ясно,что Арина только упрочит свой рейтинг,с другой - победа нерукопожатой допингистки мало кого может порадовать

    01.07.2025

  • fonkom

    Что-то очень много игроков из верхушки проиграли в первом круге. Медведев, Руне, Музетти, Зверев, Пегула, Гауфф.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Да почти вперёд ногами. Статистика ужасающая у Гауфф.

    01.07.2025

