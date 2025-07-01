Гауфф проиграла украинке Ястремской в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Коко Гауфф уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился в двух сетах — 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.

2-я ракетка мира Гауфф 2 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету 42-й ракетки мира Ястремской 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Гауфф в этом году выиграла «Ролан Гаррос». В 2024-м она дошла до четвертого круга Уимблдона.

Во втором круге турнира Ястремская сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1