«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с Кори Перри

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год.

По данным инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана, зарплата 40-летнего хоккеиста может составить около 3,5 миллиона долларов с учетом бонусов.

С 2023 года Перри выступал за «Эдмонтон». В прошедшем сезоне на его счету 81 матч и 30 (19+11) очков. В плей-офф форвард сыграл 22 матча и набрал 14 (10+4) очков. С «Эдмонтоном» он дошел до финала Кубка Стэнли-2025.