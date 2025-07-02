«Каролина» подписала восьмилетний контракт с К'Андре Миллером

Защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на 8 лет с кэпхитом 7,5 миллиона долларов. В обмен «Рейнджерс» получил защитника Скотта Морроу, условный выбор в первом раунде и во втором раунде драфта 2026 года.

В минувшем сезоне Миллер провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 27 (7+20) очков.