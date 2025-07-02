Умер экс-игрок «Детройта» Дельвеккио

В возрасте 93 лет ушел из жизни член Зала хоккейной славы канадец Алекс Дельвеккио, сообщил «Детройт».

Бывший хоккеист умер в своем доме в Рочестере (штат Мичиган).

Дельвеккио всю карьеру в НХЛ провел в «Детройте» — с 1950 по 1974 год, набрал 1325 очков в 1671 матче регулярного чемпионата и плей-офф. В 1952, 1954 и 1956 годах выигрывал с «Ред Уингз» Кубок Стэнли.

В сезоне-1976/77 Дельвеккио ввели в Зал хоккейной славы.