Просветов подписал контракт с «Калгари»

Вратарь Иван Просветов подписал контракт с «Калгари», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год с зарплатой в 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Просветов провел за ЦСКА 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых 4 раза сыграл на ноль при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.32. В плей-офф у него 2 победы в 5 играх, 91,8 процента отраженных бросков с коэффициентом надежности 2.90.