«Питтсбург» обменял Недельковича в «Сан-Хосе»

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович обменян в «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 29-летнего американца «Пингвинз» получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2028.

В минувшем сезоне Неделькович провел 38 матчей в НХЛ, сыграв один раз на ноль при 89,4 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.12.