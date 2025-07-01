Дебютант Матча года Шестеркин рад сыграть с Овечкиным в одной команде

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин доволен тем, что в предстоящем Матче года сыграет с Александром Овечкиным из «Вашингтона» в одной команде.

Игра между российскими игроками НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля в Москве на «ЦСКА Арене». Шестеркин впервые примет участие в таком поединке.

«Слава богу, я буду с Овечкиным в одной команде. Поэтому мне совсем не страшно», — цитирует ТАСС Шестеркина.

Впервые мероприятие состоялось в 2024 году. Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 миллионов рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями.