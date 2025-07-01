«Оттава» продлила контракт с нападающим Казинсом на год

Нападающий «Оттавы» Ник Казинс продлил контракт с клубом.

Соглашение рассчитано на год, совокупный средний заработок составит 825 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Казинс провел за «Оттаву» 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (6+9) очков. В плей-офф на его счету 5 игр и ни одного набранного очка.