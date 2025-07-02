Кайлле продлил контракт с «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Уилл Кайлле подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Кайлле провел 82 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков.