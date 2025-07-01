«Коламбус» объявил о подписании семилетнего контракта с Проворовым

Российский защитник Иван Проворов подписал с «Коламбусом» новый семилетний контракт, сообщает клубная пресс-служба.

По условиям соглашения 28-летний хоккеист будет зарабатывать 8,5 миллиона долларов в год.

«Иван Проворов — настоящий профессионал, и за два сезона в «Коламбусе» он стал важным игроком, поэтому мы очень рады, что он еще много лет будет выступать за «Блю Джекетс», — сказал президент клуба по хоккейным операциям и генеральный менеджер Дон Уодделл. — Он умный, талантливый, может играть в любых ситуациях, и на протяжении всей своей карьеры он был удивительно стабильным и выносливым. Мы верим, что его лучшие сезоны еще впереди».

Проворов играет за «Коламбус» с 2023 года. В прошлом сезоне он участвовал в 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 33 (7+26) очка.

Ранее хоккеист выступал за «Филадельфию», которая на драфте 2015 года выбрала его в первом раунде под общим седьмым номером.