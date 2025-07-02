«Баффало» продлил контракт с Маклеодом

Форвард «Баффало» Райан Маклеод подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на четыре года, по которому хоккеист будет получать 5 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне Маклеод провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 53 (20+33) очка.