Джонатан Друэн подписал двухлетний контракт с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявили о подписании контракта с нападающим Джонатаном Друэном.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на 2 года, кэпхит составит 4 миллиона долларов.

С 2023 года Друэн выступал за «Колорадо». В сезоне-2024/25 он набрал 37 (11+26) очков в 43 матчах регулярного чемпионата и 3 (0+3) очка в 7 играх плей-офф НХЛ.

В 607 матчах лиги за «Колорадо», «Монреаль» и «Тампу» Друэн набрал 374 (107+267) очка.