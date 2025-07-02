Евгений Дадонов стал игроком «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о заключении контракта с нападающим Евгением Дадоновым.

Соглашение рассчитано на 1 год со средней зарплатой в 1 миллион долларов с возможностью получения бонусов за результативность.

36-летний Дадонов с сезона-2022/23 играл за «Даллас». В минувшем регулярном чемпионат НХЛ он провел 80 матчей и набрал 40 (20+20) очков, в плей-офф — 16 игр и 4 (1+3) очка.

В НХЛ Дадонов также играл за «Флориду», «Оттаву», «Вегас» и «Монреаль». Всего за карьеру в лиге он набрал 361 (163+198) очко в 617 матчах регулярного чемпионата и 22 (1+14) очка в 55 матчах Кубка Стэнли.