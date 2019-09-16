«Калгари» продлил контракт с Манджапане

«Калгари» продлил на год контракт с нападающим Эндрю Манджапане. 23-летний форвард заработает 715 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Флэймз».

Соглашение носит двусторонний характер. В прошлом сезоне Манджапане провел 44 матча, в которых набрал 13 (8+5) очков. Этим летом он находился в статусе ограниченно свободного агента.

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The #Flames have signed forward Andrew Mangiapane to a one-year, two-way contract worth $ 715,000. https://t.co/LQTygsnTbT — Calgary Flames (@NHLFlames) September 15, 2019

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