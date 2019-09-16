НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» продлил контракт с Манджапане

16 сентября 2019, 18:02
Теги:

«Калгари» продлил на год контракт с нападающим Эндрю Манджапане. 23-летний форвард заработает 715 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Флэймз».

Соглашение носит двусторонний характер. В прошлом сезоне Манджапане провел 44 матча, в которых набрал 13 (8+5) очков. Этим летом он находился в статусе ограниченно свободного агента.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир