Агафонов примет участие в лагере развития «Сиэтла»

Защитник системы «Салавата Юлаева» Максим Агафонов примет участие в лагере развития «Сиэтла», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 18-летний россиянин был выбран «Кракен» под 134-м общим номером драфта-2025.

В минувшем сезоне Агафонов провел 37 матчей за «Толпар» в МХЛ, в которых набрал 14 (6+8) очков. Также на счету защитника 3 (1+2) очка в 12 играх за «Торос» в ВХЛ.