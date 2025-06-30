Андрей Бобровский: «Езжу на машинах, подаренных сыном»
Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об автомобилях, который ему подарил сын, в том числе о «Мерседесе», полученном за победу на ЧМ-2014.
— Вы в Петербурге по-прежнему ездите на подаренном Сергеем «Мерседесе», который игрокам сборной вручили после выигрыша на том мировом первенстве в Минске?
— Да. Реликвия! А в Новокузнецке — на другом подарке сына, «Тойоте Ленд-Крузер Прадо». После первого сезона в «Филадельфии» он купил мне этот внедорожник, и я на нем уже 14-й год езжу. Техосмотры вовремя прохожу, и обе машины не подводят.
— В честь Кубка в прошлом году он какой-нибудь серьезный подарок сделал?
— Сделал. И жене, и мне. Но какие — не скажу!
— Матчи сына смотрите вместе с женой?
— Конечно. В любое время суток и в любой точке, где бы ни находились. Мы сильно переживаем! И смотрим почти всегда в прямом эфире, будь то в два-три часа ночи в Питере или в шесть-семь утра в Новокузнецке. Последнее — вообще идеально!
