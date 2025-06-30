Отец Бобровского: «Считаю, у «Флориды» есть серьезные шансы на третий Кубок Стэнли подряд»

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что команда его сына может выиграть главный трофей НХЛ и в следующем году, а сам Сергей с большой вероятностью продолжит выступать за океаном.

— Как сыну уже прилично за тридцать удается восстановиться и заиграть на том же уровне, когда третий сезон его команда играет до середины июня и он в плей-офф проводит все до единого матчи?

— Да он и после этого через неделю-другую в Питере сразу начинает тренироваться! Приехал — и вперед. Бассейн, гимнастика, лед... Он чувствует свое тело. И работает.

— В половине шестого утра каждый день летом встает и идет тренироваться.

— Так и есть.

— Какая теперь у сына мотивация пахать так, как он это всегда делал, — после двух кубков подряд?

— Третий! Стать командой-династией, первой в XXI веке и за 40 лет, кто выиграл три кубка подряд, — мотивация — лучше не придумаешь! Зачем просто играть? Ты выходишь на лед, только чтобы выигрывать.

— Верите, что «Флорида» станет первой командой после «Нью-Йорк Айлендерс» начала 1980-х, которая возьмет три трофея подряд?

— Верю. Команда хорошая, костяк прежний. Считаю, шансы есть, и серьезные.