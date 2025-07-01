Хоккей
1 июля, 03:12

«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на четыре года, по которому игрок будет получать 10,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Бушар провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 67 (14+53) очков. Также на его счету 23 (7+16) очка в 22 играх плей-офф.

  Не могу вспомнить эпизод, про который ты говоришь! По финну были огромные вопросы в регулярке, -16, хотя игру он показывал явно лучше этого минуса, не бревно, креативный парень. А в ПО и финале у него стата отличная! Он не провалился нигде! А вот Драз допустил ключевую ошибку на пару в Экхольмом во втором овере, не побежав догонять Маршана, плюс Бушар налажал! Немец игрок чистого льда! Моё мнение по нему не изменилось! До тех пор, пока он не докажет мне, что может взять Кубок!

    04.07.2025

  Ралпачан Фляйшманъ

    Экхольм, похоже, после травмы вообще закончил с хоккеем, но каккейное комьюнити тутошнее будет гыкать про контракт Бушара, стыдливо умалчивая, сколько навалили Гаврикову и Проворову. И плюсовать друг друга, жека номерной серегу водолаза, оба они алехана. Илиты, мастадонты, мамонты аналитики и эксперды высочайшего уровня!

    04.07.2025

  Ралпачан Фляйшманъ

    финал был проигран из-за финского мешка, швырнувшего в пузо Бобру, когда в ответной крыса показал, как реализоваывать надо. как там кстати Фриц, которого ты предлагал на пятый номер драфта обменять, провалил сезон?

    04.07.2025

  Шипа Легенда Биатлона!

    Главный привозила - это Экхольм. Вчистую проиграл 5й матч, все голы его. Маршанд его финтом Овечкина, как школьника, уделывал

    01.07.2025

  Инсбрук 1964

    Пиши, Мишань, пиши! Как же тебя здесь не хватало! Я уж было подумал, что почил в бозе или подписал контракт на год. Снова есть кому разгонять скуку. Пиши чаще, больше, не скупись на прогнозы, громи всех, кто не отрабатывает в обороне так, как это умеет делать только Коннор, всех, кто шмаляет лучше и более метко, чем он, ведь для настоящего лидера голы в ворота соперника не главное. Главное помнить, что всегда можно бросить свою команду, если не можешь сделать ее сильнее.

    01.07.2025

  Adiоs Amigos R

    Респект Бушару. Как патриот Эдмонтона, сделал клубу хорошую скидку.

    01.07.2025

  Финал был проигран во второй игре! 4 слабейших человека в Эдмонтоне по итогам всего Кубка, предопределившие поражение Команды - Бушар, Драйзайтль, Экхольм, Кноблах! Бушар, Драйзайтль и Экхольм провалились в ключевых эпизодах! В частности при голе Маршана в овертайме! Привозы Бушара были регулярны! Детские привозы! Его очки это прокачка Коннором! Силовые он не применяет, при его то данных! В сборную его не берут! Драз - не тащер! Игрок чистого льда, как и Овечкин. Снова не отработал в обороне в ключевых моментах. После передач Коннора неплохо шмаляет по пустым воротам, но для лидера этого мало! Экхольм был не готов к игре, грубейшая ошибка Кноблаха его выпустить! Это было понятно любому! Кноблах - физрук, закапывающий потенциал Мака. Эдмонтон должен играть в атаку, а не катать вату по счёту, Вудкрофт сильнее! И то что его взял Кенневиль доказывает это! Плюс Боумэн показывает что он слабый менеджер! Как резюме - Коннор, действуй!) Ждём в Торонто или Пеге!

    01.07.2025

  Бушар - главный привозила клуба! Финал был проигран из-за его ошибок! Он был самый слабый игрок в финале! И он должен был ужаться хотя бы до 8 млн. Но подписавшись на 10,5 он обозначил, что деньги для него важнее Кубка. И Бушар слабее Нерса по сумме скиллов! Коннор может смело подыскивать себе другую команду! Было бы неплохо на место Марнера в Торонто заскочить уже этим летом! Может поэтому Торонто и рассталось с Митчем? Можно ведь было сохранить!

    01.07.2025

  Женек10

    Отличная новость)

    01.07.2025

  alehan.227472

    10.5 млн за заща, которого в сборную Канады не берут??? Чудные дела...а впрочем в эдм не заманишь и наградой

    01.07.2025

