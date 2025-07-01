«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на четыре года, по которому игрок будет получать 10,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Бушар провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 67 (14+53) очков. Также на его счету 23 (7+16) очка в 22 играх плей-офф.