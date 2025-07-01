«Вашингтон» не сделал квалификационного предложения Алексееву

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев не получил квалификационного предложения, сообщается на официальном сайте клуба.

Также квалификационное предложение по контракту не получили нападающий Пьеррик Дюбе и вратарь Митчелл Гибсон.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков. Также он провел 10 игр в плей-офф.