30 июня, 09:05

Андрей Бобровский: «Возможно, обмен из «Филадельфии» спас Сергею карьеру»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Бобровский с женой.
Фото Getty Images

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о сложных моментах для его сына в НХЛ.

— В первые сезоны вашему сыну в «Пантерз» пришлось совсем непросто, он сам мне об этом говорил в интервью: «Было действительно тяжело. Но это мой путь. Пройдя это испытание, я стал сильнее».

— Да, все правильно, согласен с ним. Он с детства всего добивался через большой труд и большие трудности. Ему с начала хоккейной школы, с шести лет, ничего легко не давалось — но он, несмотря ни на что, всегда доказывал, что достоин играть. И во «Флориде» на первых порах было однозначно сложно.

— Насчет «ничего легко не давалось» — достаточно сказать, что в НХЛ он не был задрафтован. И взял как основной вратарь два кубка и две «Везины».

— Это вообще уникальная история. Играть в НХЛ было его мечтой. И, когда «Филадельфия» предложила ему контракт и он спросил, что мы с мамой думаем, я сказал: «Конечно, езжай». Мы всегда верили в него.

— Для него оказалось к лучшему, что после двух сезонов «Филадельфия» обменяла его в «Коламбус»? Я разговаривал с Бобби Кларком, вице-президентом «Летчиков», и тот вздыхал: мол, из-за каприза владельца клуба, навязавшего клубу многолетний дорогой контракт с Ильей Брызгаловым, который вскоре разорвали, пришлось обменивать Бобровского «на жвачку».

— Большое спасибо на тот момент генеральному менеджеру «Филадельфии» Полу Холмгрену, что пошел навстречу Сереже и отпустил его. Сын хотел быть первым номером, а не сидеть постоянно за чужой спиной. Он попросил генерального об обмене. Кто-то не прислушался бы и продолжил его держать, а Холмгрен сделал для него доброе дело. Возможно, это спасло Сереже карьеру — кто знает, что было бы, просиди он пару-тройку лет на лавке.

— После второго кубка «Флориды» Уэйн Гретцки вспомнил слова бывшего генменеджера «Пантерз» Дэйва Тэллона, который подписывал Бобровского как свободного агента и сказал, что «этот человек изменит историю клуба». Тэллона в клубе давно нет, но прогноз его сбылся.

— У Сережи были разные варианты, и нельзя сказать, что он сразу решил идти во «Флориду». Слушал разные предложения, общался с генменеджерами. Насколько помню, хорошее предложение было из «Айлендерс» и еще из одной-двух команд. Но Тэллон убедил его тем, что тренировать «Пантерз» придет Джоэль Кенневилль, который выиграл три Кубка Стэнли во главе «Чикаго», что будет усиление состава. Они много общались перед подписанием, генеральный менеджер рассказывал о перспективах команды. Потому сын в конце концов и решил туда идти. Конечно, и контракт дали очень хороший. Сережа поверил Тэллону, но так вышло, что получилось уже не у них с Кенневиллем, а у Зито с Морисом.

Сергей Бобровский.«Не думаю, что через год сын закончит выступать в НХЛ». Интервью с отцом Бобровского

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
