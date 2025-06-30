Хоккей
30 июня, 11:23

Шестеркин признался, что очень соскучился по сборной России

Алина Савинова

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что хотел бы вновь сыграть за сборную России.

В последний раз 29-летний голкипер выходил на лед в составе национальной команды на Кубке Первого канала в 2018 году.

«Было бы классно снова разделить раздевалку с русскими ребятами в сборной. Я очень соскучился по национальной команде. У нас все-таки своя культура, свои эмоции. Надеюсь, скоро мы все соберемся на каком-нибудь официальном турнире», — цитирует Шестеркина Legalbet.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с 2022 года.

Источник: Legalbet
