Фаббро продлил контракт с «Коламбусом» до 2029 года

Защитник «Коламбуса» Данте Фаббро подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано до 2029 года, игрок получит по контракту 16,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Фаббро провел 68 матчей в НХЛ, в которых набрал 26 (9+17) очков.