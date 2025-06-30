Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 июня, 08:45

Отец Бобровского рассказал о противостоянии сына с Макдэвидом

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Бобровский и Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о самых важных противостояниях «Флориды» в плей-офф и назвал партнеров по «Пантерз», с кем его сын общается больше всего.

— А с Морисом лично знакомы?

— Да. И с ним общались, и с ребятами. Мне не удавалось в последние сезоны побывать на дне отца, когда игроки берут родителей на выезды, но приезжал в другие дни. Как нам удавалось закрыть в сериях всех главных звезд соперников — Кучерова с «Тампой», Мэттьюса с «Торонто», Макдэвида с «Эдмонтоном»! Ничего не бывает просто так — это и есть результат хорошей работы тренерского штаба.

— Как Сергею удалось справиться в финале с таким гением, как Макдэвид, который за всю серию забросил всего одну шайбу?

— Это особое противостояние, отдельный вызов для команды и Сережи — обыграть команду с одним из лучших игроков мирового хоккея. Понятно, что, когда у человека такая скорость и такие руки, трудно предугадать, что он придумает в следующую секунду. Но Сережа старается это делать — а для этого изучает, анализирует его игру. Как и действия лучших игроков других клубов.

— С кем из игроков Сергей ближе всех в команде?

— С Сашей Барковым и Димой Куликовым.

— Барков ощущает себя хотя бы в какой-то степени русским?

— Мы постоянно общались на русском с его мамой, когда приезжали во Флориду. Когда на общих мероприятиях видимся с Сашей — тоже. Понятно, что он родился и вырос в Финляндии. Но по-русски говорит охотно.

— В прошлом году, проехав капитанский круг с кубком, Барков отдал его именно Сергею.

— Да, это было приятно. А в этом году Саша отдал кубок новичкам, еще его не выигрывавшим. И только потом уже дело дошло до «стариков». Тоже показатель того, какой в «Пантерз» коллектив. Где один за всех и все за одного.

Сергей Бобровский.«Не думаю, что через год сын закончит выступать в НХЛ». Интервью с отцом Бобровского

«Флорида» выиграла финальную серию Кубка Стэнли-2025 у «Эдмонтона» со счетом 4-2 в серии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Макдэвид
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли 2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: главные материалы
Мбоко — после победы в финале турнира в Монреале: «Это была невероятная неделя»
Как Бобровский обошел Овечкина и Кучерова? Сколько голосов у Ротенберга и Ларионова? Лауреаты хоккейного сезона
Бобровский — лучший хоккеист России этого сезона. Командный успех важнее личного
Отец Бобровского: «Считаю, у «Флориды» есть серьезные шансы на третий Кубок Стэнли подряд»
«Сыну никогда ничего легко не давалось». Интервью с отцом Бобровского
Беннетт — о продлении контракта с «Флоридой»: «Я думаю, что в будущем нас ждет гораздо больший успех»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slava Samoylov

    Да, Флорида - образец командной работы, где каждый на своем месте и выдаёт максимум своих возможностей. Только Бобровский в силу своего амплуа стоит особняком.

    01.07.2025

  • quarktrue

    Увы, Кучеров полсезона и в ПО играл с травмой. Да и вся Тампа была в травмах в ПО. В серии с Торонто все решило нападение Беннета на Столарца: в итоге Столарц больше не играл в ПО, Торонто проиграл, а Беннет больше всех забил в ПО. Даже странно, что парни из Торонто не вырубили его.

    30.06.2025

    • Андрей Бобровский: «Езжу на машинах, подаренных сыном»

    Андрей Бобровский: «Возможно, обмен из «Филадельфии» спас Сергею карьеру»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости