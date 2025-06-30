Отец Бобровского рассказал о противостоянии сына с Макдэвидом
Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о самых важных противостояниях «Флориды» в плей-офф и назвал партнеров по «Пантерз», с кем его сын общается больше всего.
— А с Морисом лично знакомы?
— Да. И с ним общались, и с ребятами. Мне не удавалось в последние сезоны побывать на дне отца, когда игроки берут родителей на выезды, но приезжал в другие дни. Как нам удавалось закрыть в сериях всех главных звезд соперников — Кучерова с «Тампой», Мэттьюса с «Торонто», Макдэвида с «Эдмонтоном»! Ничего не бывает просто так — это и есть результат хорошей работы тренерского штаба.
— Как Сергею удалось справиться в финале с таким гением, как Макдэвид, который за всю серию забросил всего одну шайбу?
— Это особое противостояние, отдельный вызов для команды и Сережи — обыграть команду с одним из лучших игроков мирового хоккея. Понятно, что, когда у человека такая скорость и такие руки, трудно предугадать, что он придумает в следующую секунду. Но Сережа старается это делать — а для этого изучает, анализирует его игру. Как и действия лучших игроков других клубов.
— С кем из игроков Сергей ближе всех в команде?
— С Сашей Барковым и Димой Куликовым.
— Барков ощущает себя хотя бы в какой-то степени русским?
— Мы постоянно общались на русском с его мамой, когда приезжали во Флориду. Когда на общих мероприятиях видимся с Сашей — тоже. Понятно, что он родился и вырос в Финляндии. Но по-русски говорит охотно.
— В прошлом году, проехав капитанский круг с кубком, Барков отдал его именно Сергею.
— Да, это было приятно. А в этом году Саша отдал кубок новичкам, еще его не выигрывавшим. И только потом уже дело дошло до «стариков». Тоже показатель того, какой в «Пантерз» коллектив. Где один за всех и все за одного.
«Флорида» выиграла финальную серию Кубка Стэнли-2025 у «Эдмонтона» со счетом 4-2 в серии.
