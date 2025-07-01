Хоккей
1 июля, 02:11

Sportsnet: Экблад и Маршан останутся во «Флориде»

Павел Лопатко

«Флорида» продлит контракты с защитником Аароном Экбладом и нападающим Брэдом Маршаном, сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

Ожидается, что 29-летний канадец Экблад будет играть за «Флориду» еще 8 лет и получать 6,1 миллиона долларов США за сезон, а его соотечественник, 37-летний Маршан, — 6 лет с зарплатой около 5 миллионов долларов США.

В сезоне-2024/25 Экблад в 75 матчах за «Флориду» набрал 46 (7+39) очков. У Маршана 24 (12+12) очка за «Пантерз» в 33 матчах и 47 (21+26) очков в 61 матче за «Бостон». Оба игрока в составе «Флориды» выиграли Кубок Стэнли-2025.

Аарон Экблад
Брэд Маршан
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
