Американский журналист назвал Капризова первой настоящей суперзвездой в истории «Миннесоты»
Журналист The Athletic Майкл Руссо высоко отозвался о российском форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.
«При всем уважении к Мариану Габорику, Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд». Если он готов остаться в «Миннесоте» еще на девять лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил», — написал Руссо.
Обозреватель считает, что «Миннесота» должна стать постоянным претендентом на Кубок Стэнли, чтобы рассчитывать на продление контракта с 28-летним россиянином.
«Капризов хочет побеждать, а его карьера в НХЛ началась на шесть лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет. И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», — отметил журналист.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Его соглашение с командой рассчитано до конца следующего сезона, а 1 июля форвард получит право продлить контракт с «Уайлд». Ранее генменеджер «Миннесоты» Бил Герин заявил, что в клубе хотят, чтобы Капризов играл за команду на протяжении всей своей карьеры.
