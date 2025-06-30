Шестеркин рассказал об общении с новым тренером «Рейнджерс» Салливаном

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел телефонный разговор с новым главным тренером команды Майком Салливаном.

«С Салливаном общался один раз по телефону, поговорили немного о хоккее, о том, что происходит вне хоккея, то есть познакомились друг с другом. Жду с нетерпением приезда в Северную Америку, чтобы познакомиться с ним вживую», — сказал Шестеркин ТАСС.

2 мая Салливан стал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он занимал аналогичную должность в «Питтсбурге», откуда ушел перед переходом в «Рейнджерс».

В прошлом 57-летний специалист руководил «Бостоном», а также работал ассистентом главного тренера в «Тампе», «Рейнджерс» и «Ванкувере». Салливан участвовал в подготовке сборной США в качестве тренера-ассистента на Олимпийских играх 2006 года, где команда дошла до четвертьфинала. Кроме того, он возглавлял сборную США на Турнире четырех наций, где американцы завоевали серебро. Салливан будет главным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года.