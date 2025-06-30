Хоккей
30 июня, 07:31

Генменеджер «Эдмонтона» Боумэн: «Пока мы не говорили с Макдэвидом о контракте»

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн поделился мнением о новом контракте форварда Коннора Макдэвида.

«Мы готовы начать переговоры, когда он будет готов. Я думаю, Коннор заслужил право выбрать момент, когда он захочет начать вдаваться во все подробности. Мы готовы уже сейчас, и он это знает. Да, 1 июля — это дата, когда мы можем официально подписать с ним контракт. Но вообще это просто еще одна дата, на самом деле она не влияет на процесс. Пока мы не говорили с ним о контракте. Переговоры о контракте еще даже не начинались», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В составе «Ойлерз» 28-летний канадец провел 808 матчей, в которых набрал 1232 (405+827) очка.

Контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» со среднегодовой зарплатой 12,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. С 1 июля центрфорвард и клуб могут продлить соглашение.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
