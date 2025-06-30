Хоккей
30 июня, 08:00

Отец Бобровского: «Не могу сказать, что в детстве и юности Сергей был таким же спокойным, как сейчас»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Бобровский.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о детстве сына.

— Сын всегда таким был, от природы? Или постепенно в себе это выковывал?

— Выковывал. Считаю, вообще так не бывает, чтобы ты пришел в хоккей, раз — и все, ты спокоен, стабилен и уверен в себе. Все приходило с годами, по мере работы над собой. Не могу сказать, что в детстве и юности он был таким же спокойным, как сейчас. Такая психология — это результат того, что ты себя воспитываешь, изучаешь свои мысли и свое тело.

— Мог он в детстве дома что-то швырнуть в стену после поражения, расплакаться?

— Швырнуть — не припомню, но обиды от проигрышей, конечно, были. И серьезные. Но он никогда не сдавался. Ни разу за все время не говорил, что хочет уйти из хоккея, что ему все надоело. Сережа шел своим путем и никогда не сворачивал в сторону.

— Когда мы с ним разговаривали по ходу первого чемпионского сезона, он сказал: «Моя карьера — это мой духовный путь, мое общение с Богом». И о тяжелом стартовом периоде во «Флориде»: «Вера в Бога, вера в путь, по которому он меня ведет, помогла мне преодолеть все начальные трудности». С какого времени он стал верующим?

— Он пошел по этому пути достаточно давно. А уже гораздо позже, в начале 2020-х, всей семьей — мы с женой, Сережа, наша дочка — дважды ездили в Израиль, в Иерусалим. Были и в храме Гроба Господня, и во многих других церквях. Мне кажется, на него это повлияло, углубило веру. Сын и в Новокузнецке, и в Питере, и в других городах России, и в США часто ходит в церкви, иногда общается с настоятелями. К вере сын пришел постепенно, не в один момент.

— И это сделало его более спокойным и уравновешенным на льду?

— Соглашусь с этим.

Сергей Бобровский.«Не думаю, что через год сын закончит выступать в НХЛ». Интервью с отцом Бобровского

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
