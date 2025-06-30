Отец Бобровского: «Не могу сказать, что в детстве и юности Сергей был таким же спокойным, как сейчас»
Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о детстве сына.
— Сын всегда таким был, от природы? Или постепенно в себе это выковывал?
— Выковывал. Считаю, вообще так не бывает, чтобы ты пришел в хоккей, раз — и все, ты спокоен, стабилен и уверен в себе. Все приходило с годами, по мере работы над собой. Не могу сказать, что в детстве и юности он был таким же спокойным, как сейчас. Такая психология — это результат того, что ты себя воспитываешь, изучаешь свои мысли и свое тело.
— Мог он в детстве дома что-то швырнуть в стену после поражения, расплакаться?
— Швырнуть — не припомню, но обиды от проигрышей, конечно, были. И серьезные. Но он никогда не сдавался. Ни разу за все время не говорил, что хочет уйти из хоккея, что ему все надоело. Сережа шел своим путем и никогда не сворачивал в сторону.
— Когда мы с ним разговаривали по ходу первого чемпионского сезона, он сказал: «Моя карьера — это мой духовный путь, мое общение с Богом». И о тяжелом стартовом периоде во «Флориде»: «Вера в Бога, вера в путь, по которому он меня ведет, помогла мне преодолеть все начальные трудности». С какого времени он стал верующим?
— Он пошел по этому пути достаточно давно. А уже гораздо позже, в начале 2020-х, всей семьей — мы с женой, Сережа, наша дочка — дважды ездили в Израиль, в Иерусалим. Были и в храме Гроба Господня, и во многих других церквях. Мне кажется, на него это повлияло, углубило веру. Сын и в Новокузнецке, и в Питере, и в других городах России, и в США часто ходит в церкви, иногда общается с настоятелями. К вере сын пришел постепенно, не в один момент.
— И это сделало его более спокойным и уравновешенным на льду?
— Соглашусь с этим.
