«Лос-Анджелес» продлил контракт с Кузьменко на один год

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год с зарплатой в 4,3 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Кузьменко выступал за «Калгари», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес». В общей сложности на его счету 37 (11+26) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.