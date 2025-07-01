Проворов продлит контракт с «Коламбусом» на семь лет

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов продлит контракт с клубом, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 8,5 миллиона долларов. По предыдущему контракту хоккеист зарабатывал 6,75 миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне на счету Проворова 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 33 (7+26) очка.