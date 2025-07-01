Марнер подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»

Форвард Митч Марнер подпишет контракт с «Вегасом», сообщает журналист Крис Джонстон.

По сведениям источника, 28-летний канадец заключит соглашение на 8 лет со среднегодовой зарплатой 12 миллионов долларов.

Марнер играл в НХЛ только за «Торонто», выступая за «Мэйпл Ливз» с 2015 года. В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 102 (27+75) очка. Также на его счету 13 (2+11) очков в 13 играх плей-офф.