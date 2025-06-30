Отец Бобровского рассказал о взаимоотношениях сына с Маршаном

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что в обычной жизни форвард Брэд Маршан — замечательный человек.

— Вы согласны с теорией, что спасенный Бобровским выход один на один Брэда Маршана на последних секундах основного времени пятого матча серии первого раунда 2023 года с «Бостоном» при 1-3 в серии и 3:3 на табло стал поворотным пунктом для его взаимоотношений с плей-офф? Забей его нынешний одноклубник — и не было бы ни выигрыша той серии, ни первого финала. И, возможно, двух нынешних тоже.

— Не до такой степени, что после этого все коренным образом перевернулось, — но, думаю, это повлияло, дало моральный подъем. Тот момент был важным, и я его, конечно, помню. Но не верю в то, что именно из-за этого можно дойти до финала, а потом выиграть два кубка. В плей-офф настолько важен каждый день, каждый матч, что об одном спасении забываешь, как только начинается следующая игра и надо ловить снова и снова.

— Кстати, как сложились у сына во «Флориде» отношения с Маршаном?

— Хорошо. Мы и предположить не могли, что Маршан попадет в «Пантерз». На льду — да, соперникам с ним непросто, всякое может придумать, чтобы вывести их из себя. А в жизни — замечательный. И наш земляк по Новокузнецку Дима Орлов, который пересекся с ним в «Бостоне», говорил, что на льду и вне его Маршан — это два разных человека. И гораздо лучше, чтобы такой игрок, способный залезть под кожу кому угодно, был в твоей команде, чем в чужой.

— Видели, как Маршан уже после победы в Кубке потроллил «Эдмонтон», выйдя в майке, где внутри логотипа «Ойлерз» было написано: «Лузеры»?

— Да. Такие вещи, конечно, могут потом обернуться тебе во вред. Но у каждого свое видение, что можно делать, а что — нет. Чтобы такое сделал Сережа — не представляю. Но главное — сколько Маршан дал команде в этом плей-офф. Очень много!