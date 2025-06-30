Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 июня, 08:15

Отец Бобровского рассказал о взаимоотношениях сына с Маршаном

Игорь Рабинер
Обозреватель
Брэд Маршан.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Андрей Бобровский, отец вратаря Сергея Бобровского, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что в обычной жизни форвард Брэд Маршан — замечательный человек.

— Вы согласны с теорией, что спасенный Бобровским выход один на один Брэда Маршана на последних секундах основного времени пятого матча серии первого раунда 2023 года с «Бостоном» при 1-3 в серии и 3:3 на табло стал поворотным пунктом для его взаимоотношений с плей-офф? Забей его нынешний одноклубник — и не было бы ни выигрыша той серии, ни первого финала. И, возможно, двух нынешних тоже.

— Не до такой степени, что после этого все коренным образом перевернулось, — но, думаю, это повлияло, дало моральный подъем. Тот момент был важным, и я его, конечно, помню. Но не верю в то, что именно из-за этого можно дойти до финала, а потом выиграть два кубка. В плей-офф настолько важен каждый день, каждый матч, что об одном спасении забываешь, как только начинается следующая игра и надо ловить снова и снова.

— Кстати, как сложились у сына во «Флориде» отношения с Маршаном?

— Хорошо. Мы и предположить не могли, что Маршан попадет в «Пантерз». На льду — да, соперникам с ним непросто, всякое может придумать, чтобы вывести их из себя. А в жизни — замечательный. И наш земляк по Новокузнецку Дима Орлов, который пересекся с ним в «Бостоне», говорил, что на льду и вне его Маршан — это два разных человека. И гораздо лучше, чтобы такой игрок, способный залезть под кожу кому угодно, был в твоей команде, чем в чужой.

— Видели, как Маршан уже после победы в Кубке потроллил «Эдмонтон», выйдя в майке, где внутри логотипа «Ойлерз» было написано: «Лузеры»?

— Да. Такие вещи, конечно, могут потом обернуться тебе во вред. Но у каждого свое видение, что можно делать, а что — нет. Чтобы такое сделал Сережа — не представляю. Но главное — сколько Маршан дал команде в этом плей-офф. Очень много!

Сергей Бобровский.«Не думаю, что через год сын закончит выступать в НХЛ». Интервью с отцом Бобровского

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Брэд Маршан
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Отец Бобровского: «Не могу сказать, что в детстве и юности Сергей был таким же спокойным, как сейчас»

Андрей Бобровский: «Езжу на машинах, подаренных сыном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 00:00
Флорида – Чикаго
 - : -
8.10 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.10 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости