Фотографии мяча Евро-2020 появились в интернете
02:18
Портал Footy Headlines опубликовал фотография мяча, которым сборные будут играть в финальной части Евро-2020. Он получил название Uniforia. Официальная презентация состоится в ноябре.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 12 странах. Сборная России уже гарантировала себе участие в турнире.
? The new @adidas Uniforia, official match ball of #EURO2020. pic.twitter.com/Bqotq1yAqx— Sports Day (@MawukoDoe) October 17, 2019
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