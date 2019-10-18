Фотографии мяча Евро-2020 появились в интернете

Портал Footy Headlines опубликовал фотография мяча, которым сборные будут играть в финальной части Евро-2020. Он получил название Uniforia. Официальная презентация состоится в ноябре.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 12 странах. Сборная России уже гарантировала себе участие в турнире.