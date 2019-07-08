"Ливерпуль" поздравил ван Дейка с днем рождения

"Ливерпуль" в своем официальном поздравил центрального защитника клуба Виргила ван Дейка с 28-летием.
Ван Дейк вошел в символическую сборную Европы сезона-2018/19 по версии ESM. В составе "Ливерпуля" в прошлом сезоне он провел 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи, а в сборной Голландии – 9 матчей, забив в них 3 гола.
Контракт футболиста с "Ливерпулем" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.
🎶 He's our centre-half, he's our number four... 🎶– Liverpool FC (@LFC) July 8, 2019
Happy birthday, @VirgilvDijk! 🎉 pic.twitter.com/vIc6BBhOuy
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