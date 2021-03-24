Что будет, если есть яйца на завтрак каждый день? Польза и вред популярного продукта

Куриные яйца — ключевой источник витаминов и микроэлементов. Но есть и риски.

Куриные яйца на завтрак — самый популярный в мире утренний прием пищи. Их добавляют в различные блюда, едят в сыром, вареном и жареном виде.

Существуют белые и коричневые варианты — зависит от породы несушки и не говорит о вкусовых качествах. Еще яйца различаются по размеру (С0, С1, С2 и т. д.) — на это влияет возраст курицы: чем старше птица, тем крупнее яйцо. А вот цвет желтка зависит уже от рациона курицы: чем ярче желток, тем больше природного красителя каротиноида в нем содержится (в корм птицы добавляют специальные добавки: кукурузу, морковь). Такие яйца вкуснее тех, которые с бледным желтком, а также содержат больше витамина А, способствующего заживлению ран.

Что содержится в одном яйце

Соотношение КБЖУ на 100 г продукта: 157 ккал, белки — 13,8%, жиры — 17,13%, углеводы — 0,5%.

Яйца обладают самым сбалансированным сочетанием витаминов, микроэлементов и питательных веществ среди всех продуктов. А так как они являются легкоусвояемым высокобелковым продуктом и практически не содержат углеводов, то быстро насыщают и долго не дают испытывать чувство голода, их часто включают в диету для похудения.

Одно небольшое куриное яйцо — источник большого количества витаминов:

— витамин А — влияет на восстановление кожных покровов и заживление ран;

— витамин D — основной строитель костных тканей;

— витамин Е — влияет на репродуктивную функцию человека;

— лютен — отвечает за остроту зрения;

— холин — для профилактики онкологии;

— фолиевая кислота и цинк — помощники мужского и женского здоровья.

Какие куриные яйца полезнее

Разберемся, какие яйца полезнее:

1. Сырые. Диетологи уверяют, что яйца в сыром виде полезнее всего, так как без термической обработки лучше усваиваются, не теряют минеральный и витаминный комплекс и благотворно влияют на стенки желудка, снижая кислотность.

2. Вареные. Яйца всмятку хорошо усваиваются организмом (в отличие от сваренных вкрутую) за счет того, что их термическая обработка непродолжительна. Они отличная альтернатива сырым яйцам, которые готовы потреблять далеко не все.

3. Жареные. Многие считают, что жареные яйца вредны из-за большого количества холестерина, но это не совсем так. В яйцах присутствуют вещества, которые нейтрализуют вредоносное влияние холестерина на организм, поэтому яичницу можно есть без опаски. Безусловно, такой вид термической обработки менее полезен, чем варка, но часть витаминов все же сохраняется.

Белок или желток?

Обе части куриного яйца очень полезны. В идеале — употреблять их вместе.

Белок имеет мало калорий и не содержит жира, помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В (подробнее о витаминах читайте здесь).

Желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.

Сколько яиц можно употреблять в день

Кроме большого списка полезных качеств, яйца могут нанести и вред организму.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт. Способна привести к летальному исходу. Нужно понимать, что источником заражения является именно курица, соответственно, инфекция находится на скорлупе, а в само яйцо она может попасть только при повреждениях оболочки. Важно мыть яйца перед употреблением в сыром виде или подвергать термической обработке.

Высокое содержание холестерина (около 250 мкг в одном желтке), безусловно, заслуживает отдельного внимания. У диетологов не сложилось единого мнения на этот счет, но в ходе исследований выявилось, что употребление двух яиц в день при условии активного образа жизни только способствует здоровью, а плохой холестерин (подробнее читайте тут) не будет накапливаться в организме.

Как выбирать куриные яйца и хранить?

При выборе и хранении продукта необходимо соблюдать некоторые правила:

— каждое яйцо должно быть промаркировано (С — столовое, Д — диетическое);

— в среднем яйца хранятся 25 суток — важно смотреть на дату на этикетке;

— лучше всего хранить в сухом прохладном месте;

— треснутые яйца следует сразу употребить в пищу;

— нельзя мыть перед хранением, так как защитная пленка, которая покрывает скорлупу, удалится и яйца можно будет хранить не более 5 дней.