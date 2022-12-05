Как тренируется Роналду. Любимые упражнения футболиста

Тренер объяснил, как правильно применить к себе методы чемпиона.

Форме 37-летнего португальца позавидуют молодые. Пару лет назад, пройдя тестирование на биологические показатели, он продемонстрировал результаты 23-летнего человека. Все потому, что вопросам своего здоровья и физической подготовленности Роналду уделяет 24 часа в сутки.

Как он это делает? Разбираем вместе с тренером, членом Ассоциации профессионалов фитнеса России Валерием Солдатовым.

Методы тренировок и способы восстановления

Начнем с тренировочных объемов. В интервью Роналду рассказывает, что тренируется пять раз в неделю по 3-4 часа (и это не считая его домашнего комплекса для поддержания формы в выходные, о котором можно прочитать ниже).

Особое внимание футболист уделяет мышцам пресса. Четыре-пять раз в неделю он делает по меньшей мере 200-300 скручиваний.

Криштиану много плавает и бегает. А еще — бегает в воде. У спортсмена дома есть беговая дорожка, установленная на дне бассейна.

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Бассейн и водная беговая дорожка — это еще не весь арсенал оборудования для восстановления, которым оснащен дом футболиста. Роналду также приобрел собственную криокамеру за 58 тысяч евро. А сразу после матчей он, как правило, посещает контрастные ванны: окунается по очереди в емкости с ледяной и горячей водой.

Конечно, редкий спортсмен-любитель может позволить себе криокамеру или целых две ванны для наполнения водой разной температуры. Достойная и доступная каждому альтернатива — контрастный душ. Тренер рекомендует следующую схему:

1 минута под горячей водой

30 секунд — под холодной

30 секунд — под горячей

1 минута — под холодной

1 минута — под горячей

1 минута — под холодной

Пять минут на всю процедуру. Начинать лучше с умеренной разницы между горячей и холодной водой и потихоньку эту разницу увеличивать.

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Индивидуальная тренировочная программа

Физической подготовкой Роналду, помимо его футбольных тренировок, занимается знаменитый фитнес-тренер Брэд Кембелл. Вот какую тренировочную программу он составил для спортсмена:

Тренировка А, силовая

подтягивания с нагрузкой,

жим гантелей лежа на фитболе,

становая тяга на прямых ногах,

выпады вперед и в сторону с гантелями,

подъем штанги на грудь,

жим штанги стоя,

подъемы на носки стоя,

подъем гири одной рукой с поворотом.

Каждое движение выполняется в 5 подходов по 5 повторений; между кругами — 45 секунд отдыха.

После силовой части — 30 минут на беговой дорожке в HIIT-режиме «горный бег» (резкие и частые изменения угла наклона полотна плюс повышение скорости каждые пять минут).

Тренировка B, плиометрическая

Состоит из 12 плиометрических (прыжковых) упражнений с весом тела, таких как запрыгивание на коробку, отжимание с хлопком и тому подобное (упражнения меняются от тренировки к тренировке).

Движения выполняются по кругу по одной минуте без перерыва.

Цикл повторяется два раза, затем, как правило, добавляется 45-минутный бег.

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Тренировка С, прокачка выносливости

приседания с гантелями;

отжимания на трицепс с ногами на скамье;

подкатывание фитбола одной ногой к себе, лежа на спине;

тяга гантели к поясу в наклоне;

жим гантелей сидя;

отжимания на брусьях.

Каждое движение выполняется 18 раз, после чего следует минута отдыха и круг повторяется.

Стоит помнить и о правильном целеполагании: все-таки эту программу спортсмен использует как дополнение и подспорье к футбольным тренировкам, и составлена она индивидуально для него. Подойдет ли она лично вам — большой вопрос, который лучше обсудить с тренером.

Домашний комплекс упражнений

Более универсальный комплекс упражнений — домашняя тренировка Роналду, которую он выполняет в выходные, чтобы оставаться в форме, и которую порекомендовал своим поклонникам:

5 кругов (начинать Криштиану советует с трех):

выпады вперед — по 10 на каждую ногу;

выпад в сторону на обе ноги + выпрыгивание вверх — 10 раз;

отжимания — 20 раз (для новичков — отжимания с колен);

боковые скручивания (касания руками ступней) — 25 раз;

скручивания вперед — 25 раз (для новичков — две-три серии по 10 раз);

махи бедром назад, стоя на четвереньках, — 20 раз на каждую ногу;

приседания — 20 раз;

динамическая планка — 1 минута;

гиперэкстензия на полу (подъемы корпуса лежа на животе) с руками за спиной — две серии по 10 раз.

А новички могут первое время использовать этот комплекс как отдельную тренировку — начать с трех раз в неделю, выполняя комплекс в спокойном темпе. Со временем выполнение будет даваться все легче, количество кругов можно довести до пяти, затем начать выполнять упражнения быстрее и усложнить их.

Мышцы придут в тонус, разовьется сила и выносливость, и надо будет думать, как еще увеличить нагрузку.

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Отдельное внимание новичкам стоит уделить технике выполнения упражнений. Например, тем, у кого есть проблемы с коленями, выпады лучше заменить на обычные приседания. Если же вы выбрали выпады, выполнять их следует аккуратно, сохраняя баланс и четкую амплитуду движений, чтобы не «ломалась» техника. А на махах бедром назад — следить, чтобы не было сильного прогиба в пояснице.