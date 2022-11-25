Толкование снов: выдумка или научно обоснованный факт? Разбираемся вместе с психологами

Действительно ли собака снится к удаче, а рыба — к деньгам?

Стоит ли доверять снам, все ли их видят и откуда они берутся с научной точки зрения, рассказали специалисты в различных направлениях психологии Анастасия Егорова, Ольга Сергачева, Светлана Беспятова, Артем Тужиков и Денис Федоряка.

История толкования снов

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анастасия Егорова рассказала, как складывалась научно обоснованная история толкования снов и почему люди до сих пор в них продолжают верить.

Сновидение — сложный феномен, который интересен не только современным нейрофизиологам и психофизиологам. Последние опираются на «сухой» анализ электроэнцефалограммы мозга во время цикла «сон-бодрствование», фазы быстрого сна, когда мы непосредственно видим разные образы, сюжеты и события.

В современной науке существует три подходу к изучению сновидений:

метафизический;

естественнонаучный;

психологический.

Метафизический подход предполагает, что за пределами «этого мира» существует некий «другой», где и происходят наши сновидения. Но поскольку научных подтверждений этому нет, о метафизической составляющей в этой публикации мы говорить не будем.

В естественнонаучном подходе сны рассматриваются с точки зрения нейрофизиологии и психофизиологии. Еще Аристотель писал трактаты, где отрицал божественное происхождение сновидений, считая их частью естественной природы человека. Он разделял точку зрения Демокрита о том, что сон есть не что иное, как продукт органов чувств.

В XVIII-XIX столетиях ученый и философ Ян Пуркинье утверждал, что рассматривать сновидения, можно лишь как промежуточное состояние между бодрствованием и глубоким сном, и толковать наши сны бессмысленно. Такая точка зрения близка современной психофизиологии.

Разные школы психоанализа по-разному, но всегда с особым интересом относились к теме снов и их интерпретации. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд большое значение придавал опыту сновидений, считая, что они могут быть связаны с психическим здоровьем человека. Густав Юнг относил сны к воплощению бессознательного, которое несет в себе некое послание самому сновидцу.

Наши современники Дмитрий Трунов и Мария Воденикова в своих исследовательских работах раскрыли обыденные представления современного человека о снах. Они проанализировали:

источники сновидения, откуда возникают образы и персонажи — личное или коллективное бессознательное (то, что ранее находилось на уровне сознания, но было забыто или вытеснено, но по-прежнему зафиксировано на уровне подсознания (ощущения, страхи, импульсы, желания и пр.);

функция сновидения, для чего нужны и что означают — сон может выступать в качестве предупреждения, озарения как будто бы на ровном месте, а также быть реакцией на что-либо происходящее в жизни;

причины сновидений — факторы, возникающие в реальной жизни (яркое впечатление, психическая травма, состояние молитвы, медитативные состояния).

В настоящее время концепций сновидений в науке, в том числе в психологии и психотерапии, много. Но к единому мнению о том, имеют ли сны какое-то значение для личности человека с точки зрения толкования, ученые до сих пор не пришли.

Все ли видят сны?

Кандидат психологических наук, ментор НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Сергачева рассказала, что толкование снов давно перестало быть салонным развлечением, и различные специалисты изучают этот процесс с профессиональной точки зрения.

Факт того, что образы (сновидения) появляются в быстрой фазе сна, был доказан еще Натаниэлом Клейтманом и Юджином Асерински из Чикагского университета в 1953 году. Однако в ходе последних исследований, проведенных группой ученых из Университета штата Висконсин (результаты опубликованы в издании «Nature Neuroscience»), выявили, что мозг человека проецирует образы и в медленной фазе. Они не такие яркие и эмоциональные, поэтому запоминаются хуже, но все равно присутствуют.

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Что мы видим во сне?

По словам Ольги Сергачевой, толкование сновидений зависит от научной школы, в рамках которой его проводят. К примеру:

в классическом психоанализе образы довольно жестко закреплены, как в сонниках;

в юнгианском анализе образы и их интерпретация сильно зависят от сновидца и содержания сна.

Через фокус сознания проходит только 20% информации, поэтому мы помним не все. Образы, которые предстают в сновидении — это «картинки» из жизни человека, ничего нового, из того, что вы не переживали, вы увидеть не можете.

С точки зрения психологии, сны — это еще один способ понять и проанализировать, что актуально сейчас для человека, что его тревожит.

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О чем могут рассказать сновидения?

Метод толкования снов активно применяется в таком направлении психологии, как сказкотерапия. Сказкотерапевты руководствуются особыми терминами:

Явь — материальный мир, «плоский», где мы ощущаем, действуем, информация в нем передается словесно, предметно.

Навь — мир глубинный, внутренний и бессознательный, который разговаривает образами, метафорами и сновидениями.

Исходя из этого сны — одна из модификаций разговора Яви с Навью, трансляции важного из подсознания. Изначально сказкотерапия — мостик между ними, созданный, чтобы развить ресурсы внутреннего ребенка, осознанность, рефлексию, умение понимать себя и ритмы мира. Сновидения — большой ресурс, с помощью которого можно это все прорабатывать.

Светлана Беспятова, психолог, сказкотерапевт, икогенолог:

«Сновидения — частое явление у людей правополушарного типа мышления. Дети 10-12 лет практически все имеют правополушарное мышление, потом это меняется или остается как психотипическая особенность. У «правополушарных», сновидения сыплются, как из рога изобилия».

Если сказки психолог придумывает с клиентом, то сновидения — это и есть та «сказка», которая идет непроизвольно от клиента, его бессознательного уровня. В сказкотерапии сновидения приветствуются. Разбор происходит с помощью образов и метафор, их интерпретации человеком (не сказкотерапевтом или психологом), тех ассоциаций, которые они вызывают.

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Есть ли научное объяснение толкованию снов?

Успех в понимании сновидений, по мнению психолога и тренера Артема Тужикова, заключается, прежде всего, в знании физиологии мозга.

Чтобы разобраться в том, как на уровне физиологии возникают сны, специалист рекомендует вникнуть в научные изыскания Ивана Павлова, физиолога, Нобелевского лауреата, создателя науки о высшей нервной деятельности. Согласно сделанным им выводам, бодрствование — это напряженная деятельность, постоянное возбуждение коры головного мозга, которое обеспечивают внешние факторы раздражения через органы чувств. Но даже во сне у организма остается возможность их получать с помощью мира внутренних ощущений, это происходит ежесекундно.

Когда мы спим, органы чувств по-прежнему фиксируют всю информацию, но иногда интерпретируют ее в искаженном виде. Поэтому странные, порой абсурдные видения во сне не опровергают того, что любое сновидение заимствовано из малейших впечатлений о жизни. Они всплывают в сознании и связываются вне всякой логики и последовательности.

Копилка впечатлений головного мозга постоянно пополняется тем, что происходит во внешнем мире и внутри нас, для него это также реально. Память сохраняет их все, какими бы незначительным они ни были, в том числе и наши фантазии.

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Стоит ли доверять снам?

Психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка в отношении толкования снов рекомендует разделить два принципиально разных процесса

толкование снов в эзотерике («магии», экстрасенсорике, в сонниках и т. п.);

интерпретация сновидений в психологии.

Первый вариант претендует на предсказание будущего и не имеет никакого научного обоснования. Второй вполне обоснован, вырос из классического психоанализа и признан в некоторых психотерапевтических направлениях.

Большинством научных школ психологии в России и за рубежом признано деление психики на сознательную и бессознательную части.

Они отличаются доступностью информации, которая в них содержится. То, что в сознании, мы можем увидеть через мыслительную деятельность, рассказ, ответы на вопросы, диалог и т. д. Что находится в бессознательном, можно обнаружить лишь косвенно через иные процессы, например, сновидения.

Через сны мозг передает зашифрованное на своем языке послание, к которому стоит прислушаться, чтобы лучше понять себя или текущую жизненную ситуацию.

В расшифровках сновидений, по мнению Дениса Федоряка, поможет не сонник, а навыки самоанализа сновидений под руководством психолога, владеющего этим методом. При этом на «правильность» или предсказание будущего эти интерпретации никогда не претендуют. Это лишь попытка внимательнее присмотреться к глубинам своей личности, сделать полезные выводы.