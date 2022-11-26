4 повседневных занятия, которые помогают сжигать калории

Если правильно их выполнять, худеть можно и без тренировок.

Далеко не всем доставляют удовольствие занятия спортом. К тому же бывает, что времени на них нет из-за кучи дел, в том числе домашних. Какие ежедневные активности считаются самыми энергозатратными, рассказала спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева.

unsplash.com

Как потратить калории без тренировок

Поход в магазин

Почти каждый день мы обнаруживаем, что дома что-нибудь закончилось. Но вместо того чтобы сходить и купить масло, мыло, молоко или стиральный порошок, мы все чаще предпочитаем открыть приложение в телефоне и сделать заказ. А зря.

Личная гигиена и уход за собой

Наслаждаться утренними процедурами при современном ритме жизни кажется непозволительной роскошью: привычнее быстро помыться, посушиться (это в лучшем случае) и — бегом работать. Теперь у нас есть отличный повод с чистой совестью провести в душе лишние 20 минут, а потом вдоволь покрутиться перед зеркалом с феном и средствами для укладки.

Мытье посуды

Можно совместить приятное с полезным и дать передохнуть посудомоечной машине: ежедневное мытье посуды за просмотром сериала поможет потратить 180 дополнительных килокалорий.

Прогулка с собакой

Аргумент — завести питомца, если вы в раздумьях: одна прогулка может «стоить» больше, чем все остальные активности, — до 230 ккал, что равноценно сеансу плавания в бассейне.

unsplash.com

Как сделать эти занятия более эффективными

Чтобы домашние активности помогали оставаться в тонусе, нужно соблюдать несколько правил: