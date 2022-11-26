4 повседневных занятия, которые помогают сжигать калории
Далеко не всем доставляют удовольствие занятия спортом. К тому же бывает, что времени на них нет из-за кучи дел, в том числе домашних. Какие ежедневные активности считаются самыми энергозатратными, рассказала спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева.
Как потратить калории без тренировок
Поход в магазин
Почти каждый день мы обнаруживаем, что дома что-нибудь закончилось. Но вместо того чтобы сходить и купить масло, мыло, молоко или стиральный порошок, мы все чаще предпочитаем открыть приложение в телефоне и сделать заказ. А зря.
«Чтобы получить эффект тренировки со сжиганием калорий, достаточно время от времени возвращаться к традиционному шопингу. Так, получасовой поход до магазина, выбор нужных товаров в торговом зале и обратный путь с сумками помогут израсходовать более 200 ккал на 60 кг веса. Это вполне сопоставимо с результатом от динамичной получасовой ходьбы на беговой дорожке».
Личная гигиена и уход за собой
Наслаждаться утренними процедурами при современном ритме жизни кажется непозволительной роскошью: привычнее быстро помыться, посушиться (это в лучшем случае) и — бегом работать. Теперь у нас есть отличный повод с чистой совестью провести в душе лишние 20 минут, а потом вдоволь покрутиться перед зеркалом с феном и средствами для укладки.
«В процессе умывания, принятия душа и укладки волос феном задействованы разные группы мышц, которые обеспечивают четкие слаженные движения. Основная нагрузка падает на руки и грудной отдел, хотя опосредованно задействованы и другие зоны — например, шея. Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой».
Мытье посуды
Можно совместить приятное с полезным и дать передохнуть посудомоечной машине: ежедневное мытье посуды за просмотром сериала поможет потратить 180 дополнительных килокалорий.
Прогулка с собакой
Аргумент — завести питомца, если вы в раздумьях: одна прогулка может «стоить» больше, чем все остальные активности, — до 230 ккал, что равноценно сеансу плавания в бассейне.
«Гуляя с собакой, многие стоят в сторонке. А что если побегать вместе с питомцем или поиграть с ним в мяч? Расход калорий точно увеличится. При этом пользу можно смело умножить на два, а то и на три, ведь выгуливать любимца нужно по крайней мере утром и вечером, а те, у кого есть возможность, гуляют еще и днем».
Как сделать эти занятия более эффективными
Чтобы домашние активности помогали оставаться в тонусе, нужно соблюдать несколько правил:
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Выполнять их в быстром темпе, чтобы заставить быстрее циркулировать кровь.
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Ходить пешком. Если выходя из дома, вы выберете не лифт, а лестницу, надо ли говорить, что это принесет больший эффект? То же касается и дороги до работы — там, где это возможно, маршрутку или автобус стоит заменить прогулкой на свежем воздухе.
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Не опаздывать. Если постоянно просыпать, времени ни на пешую прогулку, ни на 40-минутные процедуры в ванной, ни на мытье посуды не останется.
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