Сколько дней можно доедать новогодние салаты без вреда для здоровья
На новогодние праздники мы привыкли готовить множество разнообразных блюд. Некоторые из них после боя курантов хранятся в холодильнике в течение нескольких дней. Выясняем, безопасно ли для здоровья употреблять в пищу салаты спустя пару суток после приготовления.
Сколько можно хранить салаты
Многие полагают, что в холодильнике любой продукт может храниться довольно длительное время. Однако же, по мнению нутрициолога Натальи Эйшнер, это правило не работает в отношении многокомпонентных салатов, заправленных майонезом.
Блюда с праздничного стола опасно доедать в течение нескольких дней и тем более недель.
Для того, чтобы новогодние праздники оставили теплые воспоминания о времени, проведенном в кругу близких, а не пищевое отправление, стоит позаботиться об этом заранее. И здесь речь идет не только о приобретении свежих продуктов для приготовления «Оливье» или «Селедки под шубой». Важно подумать о способе и длительности хранения этих блюд.
Салаты, приготовленные с использованием майонеза, относятся к скоропортящейся пище. Употреблять их в пищу спустя несколько дней после приготовления опасно для здоровья.
Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. А сроки годности таких блюд строго регламентированы.
В них перемешано много продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности таких блюд зависит от рецепта. Майонез, который используется в качестве заправки, ускоряет процессы размножения болезнетворных бактерий.
Оливье следует съедать в течение 10 часов.
Важно отметить, что речь здесь идет о сроке хранения в холодильнике. Оставлять приготовленное блюдо при комнатной температуре длительное время не рекомендуется — так оно быстро испортится.
Как продлить срок годности салата
Майонезные салаты нутрициолог Наталья Эйшнер предлагает заменить на овощные нарезки. В таком случае их можно приготовить за пару минут до застолья. Так блюда сохранят всю свежесть и пользу. Их не придется долго хранить в холодильнике, если приготовить с расчетом на один прием пищи.
Любителям оливье также не обязательно отказываться от приготовления этого салата. Для того чтобы его употребление оказалось безопасным для здоровья, лучше заправлять не все сразу, а порционно. Так салат без добавления майонеза можно будет хранить в холодильнике немного дольше.
Незаправленные салаты могут храниться до 18 часов, после добавления майонеза их следует съесть в течение 10 часов.
Наибольший срок хранения имеют салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей. Он составляет до 36 часов.
Порадовать себя вкусными блюдами можно не только на Новый год, но и в любое другое время. Поэтому не обязательно готовить салаты большими объемами. Небольшие порции разнообразят меню, и их не придется хранить подолгу в холодильнике. А при желании лучше приготовить свежие.
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