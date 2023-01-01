7 красивых и уютных катков Москвы. Есть и бесплатные

Где можно покататься кроме ГУМа, ВДНХ и Парка Горького?

Катание на коньках — традиционная зимняя активность, без которой невозможно ощутить новогоднее настроение в полной мере. В этом сезоне в Москве открылось более 150 катков по всему городу. Рассказываем о самых фотогеничных и атмосферных из них.

Каток на площади Революции

Локация: м. «Площадь Революции».

Стоимость: бесплатно.

mosprogulka.ru

Начнем нашу подборку с приятного — бесплатного катка в самом сердце Москвы, который находится рядом с Гум-ярмаркой. Самый центральный из всех катков «Московских сезонов», в этом сезоне он оформлен в русском купеческом стиле. Фестивальное пространство украшено многочисленными елями, рождественскими звездами, расписными шарами и цветными гирляндами. Для посещения катка необходимо заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Московские сезоны» или на сайте фестиваля «Путешествие в Рождество». Советуем заблаговременно спланировать посещение катка — сеансы разлетаются как горячие пирожки.

The Rink

Локация: Сколково.

Стоимость: 500-1500 руб.

therink.ru

Самый фотогеничная локация нашей подборки. Большой светский каток, любимые мелодии, профессиональные инструкторы, прокат коньков и игрушечных ассистентов — сказка недалеко от центра Москвы. Здесь царит атмосфера загородного отдыха, чистый воздух, также есть современный павильон проката с новыми коньками и ассистентами фигуристов. Необычная форма катка позволяет проводить спортивные занятия по керлингу и фигурному катанию, и массовое катание одновременно.

«Южный Полюс»

Локация: м. «Лужники».

Стоимость: 400-600 руб.

luzhniki.ru

Знаменитый московский каток в этом сезоне снова радует любителей фигурного катания великолепным искусственным льдом и любимой музыкой. Главное отличие «Южного полюса» от других столичных катков — его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. На сегодняшний день это самое большое цельное пространство для катания на коньках в Москве.

Сад «Эрмитаж»

Локация: м. «Пушкинская» / «Тверская» / «Чеховская».

Стоимость: 250-350 руб.

mosgorsad.ru

Каток для идеального романтического свидания недалеко от Патриарших прудов. Это один из самых старых московских катков, который очень полюбился москвичам. В саду «Эрмитаж» два катка. Один — искусственный (900 кв. м), другой — с естественным покрытием (4000 кв. м), но второй работает только тогда, когда позволяют погодные условия. Катание на коньках можно совместить с семейной прогулкой, посиделками в ресторане или походом в театр. На территории сада находятся театры «Новая опера» и «Сфера», рестораны и кофейни, голубятня с декоративными птицами, детские площадки.

Каток в саду им. Баумана

Локация: м. «Бауманская».

Стоимость: 300-400 руб.

http://sadbaumana.ru

Камерный и по-домашнему уютный каток на северо-востоке Москвы площадью 1000 кв. м. На катке есть теплый шатер-раздевалка с гардеробом, туалет, прокат и заточка коньков, открыта школа фигурного катания, проводятся мастер-классы. На территории сада много кафе, где можно перекусить и погреться в теплой атмосфере. Семьи с детьми любят это место, потому что здесь находится детский театр «Домик Фанни Белл» для малышей. Кстати, в фильме «Покровские ворота» главные герои катались на коньках именно в саду им. Баумана.

«Серебряный лед» в «Измайлове»

Локация: м. «Измайловская».

Стоимость: 400-500 руб.

izmailovsky-park.ru

Каток расположен в парке «Измайлово», недалеко от главного входа. «Серебряным лбдом» он назван потому, что немного уступает катку «Лед» в парке «Сокольники». Здесь можно недорого покататься на коньках и активно провести время. Катание удобно совместить с прогулкой по парку и осмотром Измайловского кремля. На катке есть прокат (входит в стоимость входного билета) и заточка, а также теплая большая раздевалка с камерами хранения.

Каток City в парке «Красная Пресня»

Локация: м. «Выставочная».

Стоимость: 300-400 руб.

p-kp.ru

Приятный каток в центре столицы с фоновой музыкой и видом на небоскребы «Москва-Сити». По периметру каток украшен неоновыми конструкциями, так что вы точно не уйдете без фотографий. Здесь несколько площадок — с искусственным и естественным льдом. На катке есть просторная теплая раздевалка, пункт проката, заточка коньков, кафе и зона фудкорта. Недалеко от катка находится «Экспоцентр», а совсем рядом — тюбинговая горка. Поэтому здесь можно совместить несколько активностей сразу.